ESDER Başkanı Çelikus: Destekler esnafa can suyu niteliğinde

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında kademeli normalleşme sürecinde esnafa sağlanan hibe desteklerini değerlendiren Mahmut Çelikus şunları söyledi:

"Aslolan, esnafın asli gelir kaynağı dediğimiz işçi, memur, dul, yetim, köylü, çiftçi gibi sosyal kesimlerin gelir düzeyinin artırılması. Esnafa en güzel yardım bu aslında. Burada tarım kredi borçlarının muafiyetiyle ziraatla uğraşanlar iyi bir nefes aldılar. Ekonomi topyekun bir destek istiyor. Esnaf da nefes alır, diğer kesimler de nefes alır. Bizim yaklaşımımız bu. Esnafa destekler güzel ama tüm sosyal kesimlerin desteklenmesi lazım. Böylece piyasa kendini regüle edebilir."