Euro Bölgesi ekonomisi temmuzda beklenti üstünde yükseldi

05 Ağustos 2020

Euro Bölgesi'nde iş aktivitesi temmuz ayında beklentilerin üstünde toparlanırken, satın alma yöneticileri endeksi mart ayında COVID-19 salgınının yol açtığı karantinalardan bu yana ilk kez arttı.

Hizmet ve imalat satın alma yöneticileri endeksleri temmuzda toparlandı.

Bileşik satın alma yöneticileri endeksi, beklenti olan 54,8 puanın üstünde 54,9 seviyesine yükseldi. Endeks beş aydan bu yana ilk kez yükseldi.

Almanya'da satın alma yöneticileri endeksi iki yılın en yüksek düzeyine çıkarak, temmuz ayında haziran'daki 47 seviyesinden 55.3'e yükseldi. Endeks bir önceki yılın aynı döneminde 50.9 seviyesindeydi.

Fransa'da ise bir önceki sene 51.7 seviyesinde açıklanna PMI 57.3 düzeyine yükseldi oldu. Böylece endeks son iki yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

Ülkede yeni siparişler haziran ayındaki 48.3 seviyesinden 52.7 seviyesine çıkarak daralma trendini tersine çevirdi.

Birleşik Krallık'ta ise hizmet PMI 56.5 düzeyine geriledi.