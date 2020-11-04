Euro Bölgesi hizmet PMI 46,9 puana yükseldi
Euro Bölgesi hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında 46,9 puana yükselerek, 46,2 puanlık beklentinin üzerinde geldi.
Euro Bölgesi'nde hizmet PMI, beklentileri aşarak 46,9 puana yükselirken, bileşik PMI 49,4 puandan, 50 puana yükseldi.
IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, Euro Bölgesi'nin ekonomik toparlanmasının, COVID-19 önlemleri etkisiyle, ekim ayında yavaşladığını söyledi ve ekledi, "Alınan önlemlerden hizmet sektörü özellikle etkilenirken, konaklama ve diğer tüketiciyle yüz yüze olan sektörler olumsuz etkilendi ve imalatta görülen gelişmeleri aşağı çekti."