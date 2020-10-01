Euro Bölgesi imalat PMI 53,7 puana yükseldi

01 Ekim 2020

IHS Markit'in açıkladığı Euro bölgesi imalat satın alma yöneticileri endeksi eylül ayında, ağustos ayındaki 51,7 puandan, 53,7 puana yükseldi.

Endekste görülen 2 puanlık artış, Euro bölgesi ekonomisinin son iki yılın en büyük iyileşmesi olurken faaliyet durumu son 3 aya göre yükseldi. Eylül ayında en büyük iyileşme son 26 ayın zürvesiyle Almanya'dan geldi. Faaliyet durumunda en büyük gelişme ise Hollanda'dan geldi.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Chirs Wiliamson "Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Avusturya'da görülen gelecek hakkında iyimserlikler gelecek aylarda daha olumlu verilerin geleceğine işaret ediyor. Ancak daha geniş temelli bir toparlanma olmazsa, toparlanmada sürdürülebilirlik riske girebilir" dedi.

Diğer yandan, Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,1, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 0,2 yükselirken, yıllık bazda sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 2,5 yükseldi.