Euro Bölgesi sanayi üretimi ağustosta yüzde 0,7 arttı

14 Ekim 2020

Eurostat verilerine göre, ağustos ayı sanayi üretimi Euro Bölgesinde yüzde 0,7 ve Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 1 artı. Sanayi üretimindeki yıllık değişim ise Euro Bölgesinde yüzde 7,2 ve AB'de yüzde 6,2 düşüş oldu.

Euro Bölgesi'nin ağustos ayındaki dayanıklı mal üretimi yüzde 6,8, ara mallar üretimi yüzde 3,1 ve enerji üretimi yüzde 2,3 artarken, ana mallar ve dayanıklı olmayan tüketici malları yüzde 1,6 düştü. Yıllık bazdaki değişimler ise, ana mallarda yüzde 13,2, ara mallarda yüzde 5,4, dayanıklı olmayan tüketici mallarında yüzde 3,9 ve enerjide yüzde 3,6 olurken, dayanıklı mal üretimi yüzde 4,3 arttı.

AB ülkeleri arasında en büyük aylık düşüş İrlanda'da yüzde 13,4 ile görülürken, Portekiz'in sanayi üretimi aynı ayda yüzde 10 arttı.. Yıllık bazda en büyük değişimler ise Lüksemburg'da yüzde 15,8'lik düşüş ve Portekiz ve Litvanya'da yüzde 2,1'lik artış oldu.