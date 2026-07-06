Euro Bölgesi yatırımcı güveni yükselişe geçti

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Sentix endeksi temmuz ayında yatırımcı moralinin Euro Bölgesi genelinde beklentilerin üzerinde yükseldiğini gösterdi. Sentix tarafından pazartesi günü yayımlanan anket verilerine göre haziran ayında -13,4 seviyesinde bulunan gösterge temmuzda -3,1 puana ulaştı. Yatırımcı güvenindeki artışla birlikte endeks üst üste üçüncü ayda da yükselişini sürdürdü. Reuters anketine katılan analistler Sentix endeksi verisinin bu dönemde -10,0 puan seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyordu.

Almanya hükümetinin yakın zamanda açıkladığı reform paketi Avrupa'nın en büyük ekonomisine yönelik beklentileri yukarı taşıdı. Sentix araştırma grubu, İran çatışmasının yatırımcı algısı üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin yavaşça azaldığını duyurdu. Kuruluş, Alman hükümetinin son reform çabalarının piyasa genelinde doğrudan olumlu etki yarattığını açıkladı. Yatırımcıların artan güveni ekonomik toparlanmayı destekliyor.

Sentix endeksi yükseliş kaydetti

Euro para birimini kullanan 21 ülkede ekonomik beklentiler mart ayından bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti. Sentix endeksi kapsamında ölçülen ekonomik beklentiler alt endeksi temmuz ayında 15,8 puanlık keskin bir artış sergileyerek 9,3 puan seviyesine tırmandı.

Mevcut durumu ölçen alt endeks ise daha yavaş bir hızla da olsa genel yükseliş trendini korudu. İlgili alt endeks temmuz döneminde -20,0 puandan -14,8 puana çıktı.

Sentix, temmuz ayı anket çalışmasını 2 ila 4 temmuz tarihleri arasında toplam 974 yatırımcının katılımıyla yürüttü. Ankete katılan yatırımcıların 195'ini kurumsal aktörler oluşturdu. Araştırma sonuçları, Sentix endeksi katılımcılarının bölgedeki ekonomik gidişata yönelik daha kararlı kararlar aldığını gösteriyor. Analitik veriler ekonomik güvenin kalıcı bir tabana yayıldığına işaret ediyor.