Euro Bölgesi'nde ekonomik güven geriledi

Euro Bölgesi'nde ekonomik güven Rusya-Ukrayna savaşının etkisini sürdürdüğü Nisan ayında geriledi. Bölgede ekonomik güven endeksi Nisan'da 105 seviyesine düştü. Böylelikle endekste bir yılın en düşük seviyesi kaydedildi. Beklenti anketlerinde endeksin 108 olarak gerçekleşeceği öngörülüyordu.

Öncü veride 108,5 olarak açıklanan Mart endeks değeri ise 106,7 seviyesine revize edildi.

Euro Bölgesi imalat PMI son okuması da önceki okumaya paralel geldi. Buna göre endeks 55,5 olarak kaydedilerek büyümeye işaret etti. Bölgenin iki büyük ekonomisi Almanya ve Fransa'da da PMI'lar eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşti.