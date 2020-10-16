Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 0,3 düştü

16 Ekim 2020

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nin tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 0,3 düştü.

Endeksteki düşüşe en büyük katkı yüzde 0,81 düşüşle enerji fiyatlarından gelirken, enerji dışı sanayi mallarında da düşüş görüldü. Diğer yandan gıda alkol ve tütün ürünlerinde fiyatları yükseldi.

Üye ülkeler arasında en düşük enflasyon düzeyleri negatif yüzde 2,3 ile Yunanistan ve yüzde 1,9 ile Güney Kıbrıs'ta görüldü. En yüksek enflsyon değerleri ise yüzde 3,8 ile Polonta ve yüzde 3,4 ile Macaristan'da görüldü.

Ticaret fazlası ağustosta 14,7 milyar euroya geriledi

Eurostat'ın yayımladığı ticaret verilerine göre, Euro Bölgesinin ticaret fazlası, temmuz ayına göre 13,2 milyar euro azalarak, 14,7 milyar euroya gerileyerek, 15,1 milyar euro olan beklentinin altında kaldı. Diğer yandan ticaret fazlası geçen yılın aynı ayına göre 300 milyon euro arttı.

Euro Bölgesi'nin ihracatı ağustos ayında yıllık yüzde 12,2 düşüşle 156,3 milyar euroya gerilerken, ithalatı yıllık yüzde 13,5 düşüşle 141,6 milyar euroya geriledi. Euro Bölgesi'nin kendi aralarında yaptığı ticaret de yıllık yüzde 4,6 düşüşle 129,2 milyar euroya geriledi.