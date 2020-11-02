Euro Bölgesi'nde imalat PMI ekimde beklenti üzerinde yükseldi
Euro Bölgesi'nde imalat PMI ekim ayında sabit kalma beklentisine rağmen yükseldi.
Euro Bölgesi'nde imalat satın alma yöneticileri endeksi PMI ekim ayında, eylül ayındaki 54,4 puanda sabit kalması beklenirken, 54,8 puana yükseldi.
Büyüme tüm ana sektörlerde görülürken, dağılımın eşit olmaması "endişe verici" olarak tanımlandı.
IHS Markit Şef Ekonomisti Chis Williamson, "İmalatta bir artış olsa bile, tüketiciye yönelik işletmelerde görülen zayıflık, toparlanmanın sürdürülebilirliğinin hane halkı harcamalarının ve alışkanlıklarının ne zaman eskiye döneceğine bağlı" dedi.