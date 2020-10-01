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Euro Bölgesi'nde işsizlik yüzde 8,1'e yükseldi

Euro Bölgesi işsizliği ağustosta yüzde 0,1 artışla yüzde 8,1 oldu.

Euro Bölgesi'nde işsizlik yüzde 8,1'e yükseldi
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Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde işsizlik ağustos ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,6 artışla yüzde 8,1 düzeyine yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) işsizliği ise ağustos ayında aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 0,8 artışla yüzde 7,4 düzeyine yükseldi.

AB üye ülkeleri arasında işsizliğin en yüksek olduğu ülke yüzde 16,2 ile İspanya, en düşük olduğu ülke ise yüzde 2,7 ile Çekya'da görüldü.

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