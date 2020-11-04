Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları eylülde hafif yükseldi

04 Kasım 2020

Eurostat verilerine göre üretici fiyat endeksinde eylül ayında görülen yıllık bazdaki değişimler Euro Bölgesi'nde yıllık yüzde 2,4 ve Avrupa Birliği'nde yüzde 2,2 düşüş yönünde gerçekleşti.

Üretici fiyatlarındaki aylık değişimler enerji sektöründe Euro Bölgesi için yüzde 0,7 ve Avrupa Birliği'nde yüzde 0,8 yükseldi ve üretici fiyatlarındaki aylık artışa en büyük katkıyı sağlayan alt kalem oldu.

Yıllık bazda sanayi üreticileri fiyatlarındaki en yüksek yıllık düşüşler yüzde 7,7, yüzde 7,3 ve yüzde 5,6 düşüşle sırasıyla Kıbrıs, Litvanya ve Yunanistan'da görüldü. Diğer yandan endekste görülen en büyük artışlar yüzde 1,7 ile Malta yüzde 0,9 ile Macaristan ve yüzde 0,3 Slovenya ve Slovakya'da görüldü.