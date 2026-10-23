Finans sektöründe güven geriledi: Üç alanda birden düşüş

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) sonuçlarını açıkladı. Finans sektöründe faaliyet gösteren 150 kuruluşun katılımıyla hazırlanan ankete göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekim ayında bir önceki aya kıyasla 3,2 puan azalarak 155,2 seviyesine geriledi.

Endeksi oluşturan anket soruları incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ve hizmetlere yönelik talebin endeksi aşağı yönlü etkilediği görüldü. Gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentisi ise endekse olumlu katkı sağladı.

Finansal hizmetlere yönelik talep zayıfladı

Anket sonuçlarına göre, son üç aylık dönemde iş durumunda iyileşme yaşandığını belirten kuruluşların değerlendirmeleri bir önceki aya göre zayıfladı. Aynı dönemde finansal hizmetlere yönelik talepte artış olduğunu bildirenlerin değerlendirmelerinde de gerileme kaydedildi.

Buna karşılık, gelecek üç ayda hizmetlere yönelik talebin artacağı yönündeki beklentiler bir miktar güçlendi.

İstihdam beklentilerinde gerileme

Finans sektöründeki istihdam görünümünde de zayıflama görüldü. Son üç ayda istihdamın arttığını bildirenler lehine olan seyir önceki aya göre zayıflarken, gelecek üç ayda istihdam artışı bekleyenler lehine olan görünümde de gerileme yaşandı.

Kârlılık beklentileri güçlendi

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelerde ise mevcut durum ile gelecek döneme yönelik beklentiler farklılaştı.

Son üç ayda kârlılık artışı bildirenler lehine olan seyir zayıflarken, gelecek üç ayda kârlılığın artacağını öngörenler lehine olan görünüm bir önceki döneme kıyasla güçlendi.

Finans sektörünün alt kollarında güven kaybı

TCMB verilerine göre, ekim ayında finans ve sigorta faaliyetleri kapsamındaki üç alt sektörün tamamında güven endeksi geriledi.

Sigorta ve emeklilik fonları dışındaki finansal hizmet faaliyetlerinde güven endeksi bir önceki aya göre 2,2 puan azalırken, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları sektöründe 1,2 puanlık düşüş kaydedildi.

Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetlerine yönelik yardımcı faaliyetler sektöründe ise güven endeksi 81,5 puan geriledi.