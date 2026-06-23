Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) sonuçlarını açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 150 kuruluşun yanıtlarının değerlendirilmesiyle oluşturulan FHGE, haziran ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak 152,9 seviyesinde gerçekleşti.

İş durumu ve talep değerlendirmeleri zayıfladı

TCMB verilerine göre, endeksteki gerilemede son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelerdeki zayıflama etkili oldu. Buna karşılık, gelecek üç aya yönelik hizmet talebi beklentilerindeki iyileşme endeksi destekleyen unsur olarak öne çıktı.

İş durumu ve hizmet talebine ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda iş koşullarında iyileşme yaşandığını belirten kuruluşların oranının önceki aya göre azaldığı görüldü. Benzer şekilde, son üç aylık dönemde hizmet talebinde artış yaşandığını bildirenlerin değerlendirmeleri de zayıfladı. Ancak önümüzdeki üç aylık dönemde hizmet talebinin artacağı yönündeki beklentilerin güçlendiği kaydedildi.

İstihdam beklentilerinde temkinli görünüm

İstihdama ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda çalışan sayısında artış olduğunu bildirenler lehine olan görünümün bir miktar güçlendiği gözlenirken, gelecek üç ayda istihdam artışı bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı belirtildi.

Alt sektörlerde düşüş dikkat çekti

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, haziran ayında "Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe güven endeksi 0,1 puan, "Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" sektöründe 11,9 puan ve "Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise 10,9 puan geriledi.

TCMB verileri, finans sektöründe mevcut iş koşulları ve talep görünümünde yavaşlamaya işaret ederken, önümüzdeki döneme ilişkin talep beklentilerinin ise olumlu seyrini koruduğunu ortaya koydu.