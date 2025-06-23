Finansal Hizmetler Güven Endeksi haziranda yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı haziran ayında finansal hizmetler güven endeksi (FHGE), bir önceki aya kıyasla 2,7 puanlık artışla 171,2 seviyesine yükseldi.

Endekse ilişkin değerlendirmelerde, son üç aydaki iş durumuna dair görüşlerin FHGE üzerinde olumsuz etkisi olduğu görülürken, hem geçmiş dönemdeki hizmet talebi hem de gelecek döneme ilişkin talep beklentileri endekse yukarı yönlü katkı sağladı.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, gelecek üç ayda da talep artışı beklentisi belirginleşti. İş durumundaki iyileşme algısının ise bir önceki aya göre zayıfladığı kaydedildi.

İstihdam cephesinde ise son üç ayda artış olduğunu bildirenlerin oranı düşerken, gelecek üç ayda istihdamın artacağına inananların oranı yükseliş gösterdi.

Alt sektörlerde ayrışma

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre yapılan alt kırılım analizlerinde, "64 - Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe 3 puan, "66 - Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise 5,6 puanlık artış gözlendi.

Buna karşın "65 - Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe güven endeksi 0,5 puanlık düşüşle geriledi.