Finansal hizmetler güven endeksi mart ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı mart ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarını yayımladı. Finans sektöründe faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarıyla oluşturulan verilere göre, FHGE martta bir önceki aya kıyasla 16,9 puan düşerek 159,1 seviyesine indi.

Tüm alt kalemler düşüşe işaret etti

Endeksi oluşturan alt kalemler incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, hizmetlere olan talep ve gelecek üç aya ilişkin talep beklentisinin tamamının endeksi aşağı yönlü etkilediği görüldü.

Talep ve beklentiler zayıfladı

İş durumu ve hizmet talebine ilişkin değerlendirmelerde, son üç ayda iyileşme olduğunu belirtenlerin oranında belirgin bir zayıflama dikkat çekti. Aynı dönemde hizmetlere olan talepte artış yaşandığını ifade edenler ile önümüzdeki üç ayda talep artışı bekleyenlerin oranında da gerileme kaydedildi.

İstihdam tarafında pozitif görünüm

Buna karşın istihdam tarafında daha olumlu bir tablo öne çıktı. Son üç ayda istihdamın arttığını bildirenler ile önümüzdeki dönemde artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlendi.

Alt sektörlerde dikkat çeken düşüş

Finans ve sigorta faaliyetleri kapsamında alt sektörler değerlendirildiğinde, mart ayında tüm alt kalemlerde gerileme yaşandı. Finansal hizmet faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç) 17,8 puan, sigorta ve emeklilik fonları 0,6 puan, finansal hizmetlere yardımcı faaliyetler ise 31,8 puan düşüş gösterdi.