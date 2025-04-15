Finansal kiralama şirketlerinin net kârı 3,86 milyar TL’ye ulaştı

Finansal kiralama şirketlerinin şubat sonu itibarıyla net kârı 3,86 milyar TL oldu.

BDDK verilerine göre, şubat sonu itibarıyla finansal kiralama şirketlerinin toplam aktif büyüklüğü 355,2 milyar TL olurken, finansal kiralama alacakları 240,5 milyar TL, takipteki alacaklar ise 8,9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketlerin özkaynakları da 65,1 milyar TL oldu.

Faktoring şirketlerinin şubat sonu itibarıyla net dönem kârı 4 milyar 95 milyon TL olarak açıklandı. Sektörün aktif büyüklüğü 311,5 milyar TL, faktoring alacakları 280,9 milyar TL, takipteki alacakları ise 5,6 milyar TL seviyesinde kaydedildi. Özkaynak büyüklüğü de 65,1 milyar TL olarak belirlendi.

Tüketici finansmanı şirketlerinde kâr 1,7 milyar TL

Tüketici finansmanı şirketlerinin aynı dönemdeki net dönem kârı ise 1 milyar 698 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün toplam aktif büyüklüğü 215,4 milyar TL, finansman kredisi alacakları 181,1 milyar TL, takipteki alacakları ise 3,8 milyar TL oldu. Özkaynak büyüklüğü 29,9 milyar TL olarak açıklandı.