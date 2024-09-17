Firmalar pazarlama, satış ve dağıtım için 5 yılda 4,2 trilyon lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hazırladığı 'Sektör Bilançoları 2023' araştırmasında yer alan verilere göre, Türkiye'de 2023 itibarıyla 1 milyon 62 bin 328 firmada 12 milyon 448 bin 735 kişi çalışıyor. 5 yıllık dönemde, firmaların pazarlama, satış ve dağıtım giderleri düzenli olarak artıyor.

Firmaların bu alandaki giderleri 2019'da yaklaşık 329,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının yaşandığı 2020'de söz konusu tutar yıllık bazda yüzde 9,4 artışla 360,3 milyar lirayı geçti. Sonraki yıllarda artışını hızlandıran pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2021'de 545,5 milyar liraya, 2022'de 1,1 trilyon liraya ve 2023'te 1,8 trilyon liraya ulaştı.

Tanıtım harcama lideri: Toptan ve perakende ticaret

Firmaların belirtilen dönemde ve söz konusu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı 2,2 trilyon lirayla 'toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı' sektörü aldı. Bunu 1,3 trilyon lirayla imalat, 172,4 milyar lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.