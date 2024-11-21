FKB Başkanı Ballı: Banka dışı finans sektörünün işlem hacmi 1.3 trilyon seviyesine ulaştı

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman Şirketleri’nin 2024 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 9 aylık konsolide verileri açıklandı.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, temsil edilen sektörlerin ekonomiye sağladığı katkılarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı: “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman, Varlık Yönetim ve Tasarruf Finansman şirketlerimiz, 2024 yılının ilk dokuz ayında kaydettikleri güçlü büyüme oranlarıyla ülke ekonomisine değer katmaya devam ediyor. Bundan tam 11 yıl önce faaliyetlerine başlayan Birliğimiz, finansal sistemin sürdürülebilir büyümesine öncülük etmek ve finansmana erişimi kolaylaştırmak adına önemli bir misyon üstlenmiştir. Bugün bünyemizde yer alan 123 şirket ve 14 bin 241 çalışanımızla, kamu otoritesinden sektörümüzün önünü açacak kritik yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyoruz. Birlik olarak hedefimiz, sektörlerimizin finans ekosistemi içindeki payını, gelişmiş ekonomilerdeki seviyelere çıkarmaktır. Bu doğrultuda, kamu otoriteleri ile güçlü bir iş birliği içinde çalışarak, sektörlerimizin potansiyelini daha da ileriye taşıyacak adımları atmayı amaçlıyoruz. 123 şirketimizin güçlü altyapısı ve çalışanlarımızın özverili katkıları ile ekonomiye sunduğumuz desteği artırmaya kararlıyız.”

İlk 9 aylık verilerde özkaynaklardaki artışlar öne çıkıyor

Ali Emre Ballı, FKB’nin temsil ettiği sektörlerin 2024 yılının ilk 9 aylık finansal performanslarına ilişkin şu bilgileri paylaştı; “FKB bünyesindeki sektörlerin mali verilerinde ilk altı ayda olduğu gibi artışlar görüldüğüne dikkat çekmek isterim. Bankacılık dışı finans sektörü şirketlerinin, geçen yılın aynı dönemine göre; işlem hacminin yüzde 69, aktif büyüklüğünün yüzde 47, özkaynaklarının ise yaklaşık yüzde 73 büyüdüğünü görmekteyiz. Özellikle Tasarruf Finansman sektörümüz Eylül 2024 tarihi ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında özkaynaklarında, işlem hacminde ve aktif büyüklüğünde kayda değer artışlar yaşadı. Sektörün özkaynakları yüzde 314 yükseliş ile 21,5 milyar TL’ye, işlem hacmi yüzde 285 büyüme ile 208,7 milyar TL’ye, aktif büyüklüğü ise yüzde 250 artış ile 68,3 milyar TL’ye yükseldi. Faktoring sektörümüzün özkaynaklarındaki yüzde 69' luk artış da göze çarptı. Sektörün özkaynakları bu yükselişle Eylül 2024'te 50,6 milyar TL'ye ulaştı. İşlem hacmi ise geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 50 artışla, 832 milyar TL' yi buldu. Finansman sektörümüz de; geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacminde yüzde 67 oranında artış kaydetti. Sektör bu yükselişle işlem hacmini, 192,5 milyar TL’ye çıkardı. Sektörün aktif büyüklüğü ise yüzde 59 yükselerek, 177,6 milyar TL’ye ulaştı. Finansal Kiralama sektörümüz de yine diğer sektörlerimiz gibi özkaynaklarındaki artış ile dikkat çekti. Sektörün özkaynakları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 oranında artarak yaklaşık 55 milyar TL’yi geçti. Diğer yandan; Varlık Yönetim şirketlerimizin aktif büyüklüğü yüzde 109 yükseliş ile 29,5 milyar TL oldu. Sektörün özkaynakları ise yüzde 73 oranında artarak, 12,9 milyar TL olarak kaydedildi.”