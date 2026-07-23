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Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan Temmuz 2026 Ekonomik Görünüm Endeksi sonuçları açıklandı.

FKB üyesi finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansman sektörlerinde faaliyet gösteren piyasa profesyonelleri ile FKB uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada; ekonomik görünüm endeksi, büyüme, enflasyon, döviz kuru ve faiz beklentilerinin yanı sıra sektörlerin önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de değerlendirildi. Araştırma, 1-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında 78 katılımcıyla gerçekleştirildi.

FKB Ekonomik Görünüm Endeksi 102,08 puana yükseldi

Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi, haziran ayında mayıs ayına göre 1,01 puan artarak 102,08 puana yükseldi. Aynı dönemde Faktoring Sektörü Endeksi 1,15 puan artışla 102,43, Finansal Kiralama Sektörü Endeksi 1,63 puan artışla 105,78 seviyesine çıkarken, Finansman Sektörü Endeksi ise 0,25 puan gerileyerek 96,50 puan olarak gerçekleşti.

Enflasyon beklentisi yüzde 30,32

Araştırmaya katılan sektör temsilcilerinin Temmuz ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 1,58 olarak hesaplanırken, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,32, 2027 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 22,66 oldu.

2026 yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 3,18

Katılımcılar, Türkiye ekonomisinin 2026 yılını ortalama yüzde 3,18 büyüme ile tamamlayacağını öngördü. 2027 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,64 olarak ölçüldü.

Dolar/TL beklentisi yıl sonunda 51,75 TL

Araştırmada Temmuz ayı sonu dolar/TL beklentisi 47,07 TL, 2026 yıl sonu beklentisi 51,75 TL, 2027 yıl sonu beklentisi ise 60,32 TL olarak belirlendi.

Faiz beklentilerinde gerileme

Katılımcılar, kısa vadeli ticari kredi faiz oranı beklentisini ortalama yüzde 45,62, sektör ortalama faiz oranı beklentisini ise yüzde 50,46 olarak paylaştı.

Sektör temsilcileri işlem hacminde artış bekliyor

Önümüzdeki üç aylık döneme ilişkin beklentilerde katılımcıların yüzde 53’ü işlem hacminin artacağını, yüzde 40’ı aynı seviyede kalacağını, yüzde 7’si ise azalacağını öngördü. Sektörün genel görünümüne ilişkin beklentilerde ise katılımcıların yüzde 22’si önümüzdeki üç ayda daha iyimser, yüzde 63’ü mevcut görünümün korunacağını, yüzde 15’i ise daha olumsuz bir görünüm beklediğini belirtti.

Prof. Dr. Murat Şeker: “Ekonomide büyüme beklentisi devam ediyor”

İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan FKB Ekonomik Görünüm Endeksi’nin akademik danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Murat Şeker, endeksin Temmuz ayında 102 bandını aşarak 100 referans değerinin üzerindeki konumunu daha da güçlendirdiğine dikkat çekti. Yüksek finansman maliyetlerine karşın reel sektördeki ticari dinamizmin korunduğunu vurgulayan Şeker, elde edilen anket verilerinin ekonomideki büyüme beklentilerinin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ortaya koyduğunu dile getirdi.