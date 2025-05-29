FKB Ekonomik Görünüm Endeksi nisanda geriledi

Finansal Kurumlar Birliği’nin nisan verilerine göre Ekonomik Görünüm Endeksi, bir önceki aya kıyasla 0,70 puan düşerek 100,75 seviyesine geriledi. Faktoring ve finansal kiralama sektörlerinde de düşüş gözlendi.

Raporda ayrıca sektörel alt endekslerde de düşüşler kaydedildi. Faktoring sektörü endeksi, Mart’ta 101,55 puandayken Nisan’da 101,06 puana geriledi. En düşük değerini Ocak 2025’te 95,85 puanla gören endeks, dalgalı seyrini sürdürüyor.

Finansal kiralama sektörü endeksi ise Nisan’da 1,06 puanlık düşüşle 103,75 puana indi. Bu endeksin en yüksek seviyesi Nisan 2023’te 105,55, en düşük seviyesi ise Ekim 2018’de 88,82 puan olarak kaydedilmişti.

Tasarruf finansmanı ve diğer FKB alanlarına ilişkin endeks de Mart ayında 98,00 puandayken Nisan ayında 0,56 puanlık düşüşle 97,44 puana geriledi.

FKB’nin 1–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında 83 sektör yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirdiği Mayıs Ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi de raporda yer aldı. Aylık enflasyon beklentilerine göre katılımcıların yüzde 39,4’ü, Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2,89 ile yüzde 3,24 arasında olacağını öngördü. Katılımcıların yalnızca yüzde 7’si enflasyonun yüzde 2,15’in altında kalacağını tahmin etti.