FKB endeksi şubatta yükseldi, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 26,49 oldu

Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) İstanbul Üniversitesi ile birlikte hazırladığı Mart ayı FKB Ekonomik Görünüm Endeksi (FKB-EGE) bülteni yayımlandı. Buna göre, endeks şubat ayında ocak ayına göre 0,38 puan artarak 101,08 puana yükseldi.

Bültende yer alan verilere göre, FKB Finansal Kiralama Sektörü Endeksi, ocak ayındaki 104,47 puandan şubatta 104,55 puana çıktı. FKB Finansman Sektörü Endeksi ise aynı dönemde 0,83 puan artışla 96,71 puana yükseldi.

Mart enflasyon beklentisi yüzde 2,58

FKB’nin 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında 74 katılımcıyla gerçekleştirdiği Şubat ayı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların mart ayı aylık enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 2,58 oldu.

Katılımcıların yüzde 33,3’ü aylık enflasyonun yüzde 2,38-2,92 aralığında gerçekleşeceğini öngörürken, yüzde 26,1’i ise yüzde 2,93-3,46 bandını işaret etti.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 26,49

Ankete göre, 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ortalaması yüzde 26,49 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 53,9’u yıl sonu enflasyonunun yüzde 22,00-25,99 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ederken, yüzde 21,5’i beklentisini yüzde 26,00-30,00 bandında şekillendirdi.

Bültende, son aylarda yıl sonu enflasyon beklentilerinde kısmi bir gerileme eğilimi gözlendiği de kaydedildi.

2027 beklentisi yüzde 20,51, dolar/TL tahmini 44,53

Katılımcıların 2027 yıl sonu enflasyon beklentisi ise ortalama yüzde 20,51 olarak hesaplandı. Bu kapsamda katılımcıların yüzde 34,9’u enflasyonun yüzde 14,20-19,39 aralığına gerileyeceğini öngörürken, yüzde 30,3’ü beklentisini yüzde 19,40-24,60 bandında oluşturdu.

Döviz kuru tarafında ise mart ayı sonu dolar/TL beklentisi ortalama 44,53 oldu. Katılımcıların yüzde 38,6’sı kurun 44,20-44,80 TL aralığında seyredeceğini tahmin etti.