Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizi bütçe görüşmeleriyle yükseldi

Fransa’nın 10 yıllık devlet tahvili (OAT) faizi, yüzde 3,4’ün üzerine çıkarak 13 Ekim’den bu yana görülen en yüksek seviyeye yaklaştı. Bu yükselişte, 2026 bütçe görüşmeleri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed)’den gelen şahin tonlu açıklamalar ile gerileyen enflasyon verileri etkili oldu.

Sosyalist Parti lideri Olivier Faure, 2026 bütçesi konusunda hükümetle uzlaşma arayışında olduklarını belirterek, “İlk taslak zaten iyileşmeye başladı” dedi. Faure, bütçede büyük şirketlere yönelik kurumlar vergisi oranının artırılmasının bu gelişmeler arasında yer aldığını ifade etti.

Artışta güçlü iç talep ve yükselen ihracat etkili oldu

Veri tarafında ise Fransa’da enflasyon oranı Ekim ayında yüzde 1’e gerileyerek Eylül’deki yüzde 1,2 seviyesinin altına indi. Bu sonuç, piyasa beklentisi olan yüzde 1,1’in de gerisinde kaldı.

Öte yandan, Fransa ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydederek beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi. Bu oran, son iki yılın en hızlı büyüme hızı olarak kaydedildi. Artışta güçlü iç talep ve yükselen ihracat etkili oldu.

Para politikası cephesinde, ECB üçüncü kez faizleri sabit tutarak mevcut duruşunu “uygun” olarak nitelendirdi. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, Aralık ayında yeni bir faiz indiriminin “kesin olmadığını” söyleyerek temkinli mesaj verdi.

Uzmanlara göre, güçlü büyüme verileri ve süren bütçe tartışmaları, Fransa tahvillerinde faizlerin kısa vadede yüksek kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.