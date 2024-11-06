Gecelik faiz 1 ay sonra yeniden politika faizine yaklaştı

Merkez Bankası'nın sıkılaştırmasının sistemine yansıması için takip edilen gecelik faiz, bir ay aranın ardından politika faizine yeniden yaklaştı.

CNBC-e’de yer alan habere göre gecelik faiz, yüzde 50 seviyesindeki politika faizinin genel olarak geçen ay boyunca altında kaldı. Kur korumalı mevduat başta olmak üzere TL'ye yönelim ile birlikte gelen TCMB'nin 100 milyar doları aşan rezerv birikimi dönem dönem oluşan likidite fazlasına ana nedeni.

Gecelik faiz dün yüzde 49,93'e yükselirken likidite fazlası da geçen ayki 700 milyar TL'ye yakın rekordan dün 300 milyar TL'nin altına geriledi.

TCMB'nin sayısız likidite adımları arasında zorunlu karlışık, 300 milyar TL ile depo takasbank ve para piyasası işlemleri ile 8 milyar dolarlık altın ve döviz cinsi ters swap stoku öne çıkıyor.