Gelir vergisi mükellef sayısı ekimde arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ekim ayına ilişkin verileri açıkladı.

Gelir İdaresi verilerine göre eylül ayında 2 milyon 710 bin 198 olan gelir vergisi faal mükellef sayısı, Ekim ayında 2 milyon 719 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde kurumsal vergi mükellefi sayısı da yükseldi.

Eylül ayında 1 milyon 224 bin 433 olan kurumsal mükellef sayısı, ekim itibarıyla 1 milyon 228 bin 439’a ulaştı.