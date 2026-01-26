Goldman Sachs: Bakırda zirve sonrası düzeltme bekleniyor

Goldman Sachs Research, 2026 yılının ilk yarısına yönelik bakır fiyat tahminini yükseltti. Ancak banka, ABD’nin rafine bakıra uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin netliğin sağlanmasının ardından, küresel arz fazlasının yeniden fiyatlamalara konu olacağı ve yılın ilerleyen dönemlerinde bakır fiyatlarının düşeceği görüşünü koruyor.

Goldman Sachs’ın temel senaryosuna göre, ABD’nin rafine bakıra yüzde 15 oranında bir tarife kararını 2026 ortasında açıklaması ve uygulamanın 2027 yılında başlaması öngörülüyor. Raporda, tarife kararının açıklanmasında ya da uygulamaya geçilmesinde yaşanabilecek olası bir gecikmenin, 2026 boyunca bakır fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceği vurgulandı.

Goldman Sachs Research analisti Eoin Dinsmore, tarife belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte yatırımcıların yeniden küresel arz fazlasına odaklanacağını ve bunun fiyatlar üzerinde baskı yaratacağını belirtti. Dinsmore, “Bu yükselişin son aşamalarında olmamız oldukça muhtemel. Ancak ABD ekonomik büyümesi, yapay zeka yatırımları ve ABD’deki stoklama eğilimi önümüzdeki aylarda fiyatları desteklemeye devam edebilir. Buna karşın, bakırda 13 bin doların üzerindeki seviyelerin kalıcı olmasını beklemiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.