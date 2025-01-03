Gözler enflasyon verilerinde: Memur ve emekli zammı bugün belli olacak

SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklileri ile memurlar 2025 yılında aylık ve maaşlarına gelecek zam oranını merakla bekliyor.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur zamları için belirleyici olacak altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu.

Öte yandan memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Bugün açıklanacak zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek.

Yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

Memur ve emekli zamları nasıl hesaplanıyor?

TÜİK'in açıkladığı rakamlara, göre temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,58 oldu.

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,95'lik enflasyon farkına hak kazanacak. Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranının yüzde 12,62 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

En düşük memur maaşının temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıktı. Beklentiler çerçevesinde ve zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı 44 bin 121 lira, en düşük memur emeklisi aylığı ise 19 bin 697 lira olacak.