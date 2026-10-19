Gümrüklerde 91,7 milyar TL'lik kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandı

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Türkiye'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen ürünlerin değeri yılın ilk dokuz ayında 91,7 milyar lirayı aştı. Ticaret Bakanlığı'nın 19 Ekim 2026'da açıkladığı veriler, yakalamaların yalnızca uyuşturucu ve akaryakıtla sınırlı olmadığını, elektronik cihazlardan tıbbi malzemelere kadar çok sayıda ürün grubunu kapsadığını ortaya koydu.

Yakalama değeri yüzde 22 arttı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, 2026 yılının ocak-eylül döneminde toplam 4 bin 890 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda ele geçirilen kaçak ticari eşya ve uyuşturucu maddelerin toplam değeri 91 milyar 720 milyon liraya ulaşırken, yakalama tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 yükseldi.

Bakanlığın verilerine göre operasyonlarda 52,6 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun yanı sıra tütün mamulleri, akaryakıt, tekstil ürünleri, makine parçaları ve tarihi eserler de yakalanan ürünler arasında yer aldı. Veriler, kaçakçılıkla mücadelenin çok sayıda sektör ve ürün grubunu kapsadığını gösterdi.

Açıklanan yüzde 22'lik artış, ele geçirilen ürünlerin toplam parasal değerindeki değişimi ifade ediyor. Bu oran, kaçakçılığın miktar olarak aynı ölçüde arttığı veya operasyon sayısının yüzde 22 yükseldiği anlamına gelmiyor. Yakalama değerindeki değişim, ele geçirilen ürünlerin miktarına ve değerine bağlı olarak farklılaşabiliyor.

En dikkat çekici kalem tıbbi malzemeler

Yılın ilk dokuz ayında ele geçirilen ürünlerin miktarları, kaçakçılığın ticari boyutunu da ortaya koydu. Gümrükler Muhafaza ekipleri bu dönemde 5 milyon 692 bin adet tıbbi malzeme, 1 milyon 805 bin adet makine aksamı ve 981 bin 144 adet elektrikli-elektronik eşya yakaladı.

Özellikle tıbbi malzeme ve elektronik eşya gibi geniş tüketici ve sanayi kullanımına sahip ürünlerin listede bulunması, gümrük denetimlerinin yalnızca vergi kaybını önlemek açısından değil, ürün güvenliği ve yasal ticaret düzeni bakımından da önem taşıdığını gösteriyor. İthalat mevzuatına uygun hareket eden işletmelerin karşılaştığı maliyet ve denetim yükümlülüklerinin, kaçak ürün ticareti karşısında haksız rekabet yaratmaması hedefleniyor.

Bununla birlikte Bakanlığın açıkladığı rakamlar, ele geçirilen ürünlerin hangi bölümünün sahte, hangi bölümünün eksik beyan edilmiş veya hangi bölümünün diğer gümrük mevzuatı ihlallerine konu olduğunu ayrı ayrı göstermiyor. Bu nedenle yakalanan bütün ürünlerin sahte ya da sağlık açısından tehlikeli olduğu sonucuna varılamıyor.

Eylülde 9,76 milyar liralık yakalama

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yalnızca eylül ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda ele geçirilen ticari eşya ve uyuşturucu maddelerin toplam değeri 9 milyar 760 milyon lira oldu. Aylık verilerde uyuşturucu maddelerin yanında tıbbi malzeme, akaryakıt ve elektronik ürünler dikkat çekti.

Eylül ayındaki operasyonlarda 2,9 ton uyuşturucu madde, 584 bin 779 adet tıbbi malzeme, 53 bin 304 adet elektrikli-elektronik eşya ve 533 ton 281 kilogram akaryakıt ele geçirildi. Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelede risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personelden yararlanıldığını belirtti.

Operasyonların ekonomik boyutunda, kayıt dışı ticaretin önlenmesi ve yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmelerin korunması öne çıkıyor. Özellikle ithalatı çeşitli izin, belge ve vergi yükümlülüklerine tabi olan ürünlerin kaçak yollarla piyasaya sokulması, mevzuata uygun faaliyet gösteren şirketler açısından haksız rekabet riski oluşturuyor.

Bakanlık, kaçakçılıkla mücadelenin ekonomik güvenliğin korunması, toplum sağlığının gözetilmesi ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla sürdürüldüğünü bildirdi. Yılın ilk dokuz ayına ilişkin 91,7 milyar liralık yakalama tutarı, denetimlerin ulaştığı parasal büyüklüğü gösterirken, toplam kaçak ticaret hacmine veya kamuya verilen kesin zarara ilişkin bir tahmin niteliği taşımıyor.