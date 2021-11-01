Gümrüklerden ekim ayında 17,2 milyar lira vergi toplandı

Gümrük İdareleri tarafından 2021 yılı eylül ayında 26 milyar 454 milyon TL, 2021 yılı Ekim ayında 17 milyar 174 milyon TL vergi tahsil edildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye vergi gelirleri toplamı 808 milyar 428 milyon TL olup, Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde 25,93 olarak gerçekleşti.