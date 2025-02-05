Gümüş fiyatları 3 ayın en yüksek seviyesini gördü

ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük tarifesi uygulaması ve Çin'in buna misillemesinin yarattığı ticari belirsizlikleri yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi de gümüş fiyatına destek verdi.

Ons gümüş yüzde 1,09 yükselerek 32,47 dolara kadar çıkarken, bu seviye en son 6 Kasım'da görülmüştü.

Gram gümüş fiyatı ise, 37,57 TL'ye yükselerek 10 Ekim'den bu yana en yüksek değerine ulaştı.