Güne başlarken ekonomi ve piyasaların gündemi (16 Kasım 2020)

..:: PİYASALARDA SON DURUM ::..

Yurt dışı: Küresel piyasalarda yeni hafta Japonya ve Çin'den gelen pozitif makroekonomik verilerle başladı. Japonya son 40 yılın en hızlı büyümesini kaydederken Çin'de beklentileri aşan sanayi üretimi risk iştahını artırıyor. ABD'de vadeli endeksler yüzde 0,7'ler düzeyinde yükselirken Asya borsaları yüzde 2'ye yakın primli.

Yurt içi: Türkiye piyasalarında ise bu haftanını en kritik gündemini 19 Kasım'da açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı oluşturuyor. Geçen haftanın başında ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler sonrası merakla beklenen faiz kararı, fiyatlamalarda belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Geçen haftayı yüzde 10'un üzerinde güçlenerek tamamlayan döviz kurlarında düşüş sınırlı da olsa devam ediyor. Dolar/TL 7,65'ten değerlenirken euro/TL 9,07'den el değiştiriyor.

Altın ve petrol: Asya'dan gelen veriler ve ABD'nin artan koronavirüs vakalarına rağmen ülke çapında kapatma, karantina tedbirlerine başvurmayacağının açıklanması da petrol fiyatlarına destek verdi. Brent petrolün varil fiyatı 43 doları geçerken ABD ham petrolü 40,6 dolar seviyesinde. Altının onsu ise yatay bir seyirle 1.891 dolar düzeyinde.



..:: TÜRKİYE'DEN SON HABERLER ::..

Sıfır araç trafiğine 'kur' freni

Döviz kurunda yaşanan dalgalı seyir, otomotiv bayilerinde trafiğin azalmasına neden oldu. Kasımın ilk haftasında kurların hızlı yükselişi ile beklemeye geçen tüketici, geçen hafta ise TL'nin değer kazanmasına bağlı olarak, fiyat düşer öngörüsü ile alımı erteledi.

İhracat hedefi yeniden aşağı çekiliyor!

Normalleşmenin başladığı haziran ayından itibaren hızla toparlanma eğilimine giren ihracat, başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarda artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeniden düşüşe geçti. Hazır giyimde sipariş iptallerinin başlamasının ardından tekstil, otomotiv ve kimya sektörlerinde de düşüş başladı. Karayolu sınır kapılarında Avrupa’ya çıkmak için bekleyen araç sayısındaki azalma da ihracattaki düşüş eğilimini gözler önüne serdi.

Yazlıklar kışlık oldu, ısınmaya talep arttı



Bu yıl pandemi nedeniyle kış aylarını yazlıklarında geçirme kararı alan vatandaşlar, ısı pompası talebini yüzde 70, şömine ve klima talebini ise yüzde 20 artırdı.

..:: DÜNYADAN GELİŞMELER ::..

Trump'ın aşı ekibi sorumlusu: 20 milyon Amerikalı Aralık'ta aşı olabilir

Trump'ın aşı ekibinin eş başkanı Moncef Slaoui, ABD'de 20 milyon vatandaşın Aralık ayında aşılanabileceğini söyledi. Cuma gecesi Trump ile birlikte aşı sürecinin hızlandırılması konusunda açıklama yapan Slaoui, Aralık ayı sonrasında ise ayda 25-30 milyon vatandaşın aşılanmasının hedefleneceğini belirtti. Yönetici, tam zamanlamanın FDA'in aşı konusunda vereceği onaya bağlı olduğunu kaydederken bunun da birkaç içinde alınmasını bekledikleri bir karar olduğunu aktardı.

Slaoui, öte yandan, Pfizer'in ardından ABD'li otoriteler ile yakından çalışan Moderna'nın da günler içinde final testlerinin sonuçlarını açıklamasını beklediklerini vurguladı.

Japon ekonomisi son 40 yılın en hızlı büyümesini yaşadı

Japon ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde son 40 yılın en hızlı büyümesini yaşadı. Özel tüketim ve ihracatta iyileşymenin etkisi ile Japon ekomnomisi 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 büyüdü.

Çin'in sanayi üretimi beklentilerden daha hızlı arttı

Çin'in sanayi üretimi Ekim ayında beklentilerden daha hızlı bir büyüme gösterdi. Ancak perakende satışlarda toparlanma tahmin edilenden biraz daha yavaş gerçekleşti. Ekim ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 arttı. Eylül ayında da yüzde 6,9 artan sanayi üretiminin Ekim ayında yüzde 6,5 büyümesi bekleniyordu.