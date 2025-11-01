Güney Afrika’nın dış ticaret fazlası 6 ayın zirvesinde

Güney Afrika’nın dış ticaret fazlası, Eylül 2025’te 21,8 milyar rand’a ulaşarak Mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Önceki ayın revize edilmiş verisine göre ticaret fazlası 2,4 milyar rand seviyesindeydi.

Değerli madenler ve taşlar ihracatında yüzde 34’lük artış

Bu güçlü artışta, ihracattaki yüzde 9,4’lük aylık yükseliş belirleyici rol oynadı. Toplam ihracat 186,4 milyar rand ile son iki buçuk yılın zirvesine çıkarken, özellikle değerli madenler ve taşlar ihracatında yüzde 34’lük artış kaydedildi.

Ayrıca mineral ürünleri (+%8), baz metaller (+%8) ve taşıt araçları ile ulaşım ekipmanları (+%7) ihracatı da yükseldi. Buna karşılık, bitkisel ürünler ihracatı yüzde 6 azaldı.

Bölgesel dağılıma bakıldığında, ihracat Amerika kıtasına yüzde 28,9, Asya’ya yüzde 19,5 ve Okyanusya’ya yüzde 6,5 artarken; Afrika’ya yüzde 2,9, Avrupa’ya ise yüzde 1,3 oranında azaldı.

İthalat cephesinde ise yüzde 2’lik düşüşle 164,6 milyar rand seviyesine gerileme yaşandı. En büyük azalışlar orijinal ekipman parçaları (-%18), bitkisel ürünler (-%20) ve değerli madenler & taşlarda (-%17) görüldü.

Bölgesel olarak ithalat Avrupa’dan (-%10), Okyanusya’dan (-%10,3) ve Amerika’dan (-%4,6) azalırken; Afrika’dan (+%11,2) ve Asya’dan (+%0,7) arttı.

Ekonomistler, dış ticaret fazlasındaki bu genişlemenin, emtia fiyatlarındaki toparlanma ve güçlü altın ihracatıyla önümüzdeki aylarda da sürebileceğini belirtiyor.