Güney Kore ithalatında beklenenden büyük düşüş

Ekim ayında Güney Kore ithalatı yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı. Piyasalar yüzde 1,4’lük düşüş bekliyordu. Geçen ay ithalat yüzde 8,2 artış kaydetmişti.

Bu yıl Chuseok (Sonbahar Hasat) tatilinin ekim ayına denk gelmesi, iş günlerini azalttı ve ticaret hacmini düşürdü.

Ülke enerji ihtiyacının büyük bölümünü ithalatla karşılıyor. Bu nedenle gelecek aylarda ithalat eğilimi, enerji fiyatları ve yatırım düzeylerine bağlı olacak.

Güney Kore ve ABD, Temmuz 2025’te kararlaştırılan anlaşma kapsamında karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 25’ten yüzde 15’e indirme kararı aldı. Ancak otomobil ve yedek parçalardaki yüzde 25’lik vergi oranı sabit kalacak. Güney Kore ayrıca ABD’de 350 milyar dolarlık yatırım planlıyor.