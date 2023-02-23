Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 230 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 650 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 871 bin 807 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 775 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,25 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,45 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,56 ile linyit santralleri izledi.

Dün 7 bin 29 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 997 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.