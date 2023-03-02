Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 817 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 58 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 856 bin 419 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 391 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,8 linyit santralleri izledi.

Dün 5 bin 844 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 816 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.