Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri belli oldu

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 195 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 210 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 847 bin 825 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 871 bin 710 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile linyit santralleri izledi.

Dün 8 bin 252 megavatsaat elektrik ihracatı, 31 bin 997 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.