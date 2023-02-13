Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 369 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 438 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 739 bin 731 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 754 bin 512 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 26,9 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Dün 10 bin 434 megavatsaat elektrik ihracatı, 25 bin 216 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.