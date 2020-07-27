Güven endeksi tüm sektörlerde yükseldi

27 Temmuz 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 20,2 artışla 66,7 puana, perakende ticaret sektöründe yüzde 9,6 artışla 94,6 puana ve inşaat sektöründe yüzde 11,6 artışla 87 puana yükseldi.

Hizmet sektörü güven endeksi 66,7 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 55,5 iken, Temmuz ayında yüzde 20,2 artarak 66,7 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 42,5 artarak 54,5 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 36,5 artarak 55,2 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 2,9 artarak 90,3 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,6 oldu



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında yüzde 9,6 oranında artarak 94,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 43,1 artarak 69,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,9 azalarak 110,4 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 7,3 artarak 103,9 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 87,0 oldu



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,0 iken, Temmuz ayında yüzde 11,6 artarak 87,0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 25,0 artarak 73,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,4 artarak 100,0 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Temmuz ayında girişimlerin yüzde 36,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 63,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Haziran ayında yüzde 36,8 iken Temmuz ayında yüzde 38,2, "talep yetersizliği" Haziran ayında yüzde 34,5 iken Temmuz ayında yüzde 31,9 ve "diğer faktörler" Haziran ayında yüzde 32,8 iken Temmuz ayında yüzde 19,9 oldu.