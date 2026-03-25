Güven endekslerinde gerileme: En sert düşüş inşaatta
TÜİK verilerine göre martta hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri geriledi. En dikkat çekici düşüş yüzde 3,9 ile inşaatta yaşanırken, hizmet ve perakendede de sınırlı gerilemeler görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre üç sektörde de güven endekslerinde düşüş kaydedildi.
Hizmet sektöründe sınırlı gerileme
Hizmet sektöründe güven endeksi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalarak 113,2 seviyesine geriledi.
Perakende ticarette düşüş hızlandı
Perakende ticaret sektöründe güven endeksi yüzde 2,0 gerileyerek 113,6 değerini aldı.
İnşaatta dikkat çeken kayıp
En sert düşüş ise inşaat sektöründe yaşandı. Güven endeksi martta yüzde 3,9 azalarak 80,6 seviyesine indi. Endeksin 100’ün altında kalması, sektörde kötümser beklentilerin devam ettiğini gösterdi.