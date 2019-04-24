Güven, hizmette arttı, perakende ve inşaatta geriledi

24 Nisan 2019

TÜİK, Nisan ayı sektörel güven endeksi verilerini açıkladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güveni Mart ayında 81,6 iken, Nisan'da yüzde 1,9 artışla 83,1 oldu. Bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 2,1, yüzde 1,7 ve yüzde 1,9 yükselerek 78,9, 76 ve 94,5 değerlerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güveni ise yüzde 0,1 azalarak 90,6 değerini aldı. Önceki aya göre; iş hacmi-satışlar ve mevcut mal stok seviyesi endeksleri sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 4,6 azalarak 76,1 ve 107,7 oldu. İş hacmi-satışlar beklentisi endeksi ise yüzde 7 arttı ve 87,9'a çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de önceki ayda 54,1 iken, Nisan'da yüzde 0,3 azaldı ve 53,9'a geldi. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 40,8 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 0,7 artarak 67 oldu.

Reel kesim güveni Nisan'da arttı