Hallere gelen ürün miktarı yüzde 30 düştü
Meyve sebze halleri zor bir süreçten geçiyor. Hallere gelen ürün miktarlarında yüzde 30 düşüş yaşandığını kaydeden sektör temsilcileri, hallerin artık garanti satış ve fiyatın belirlenmesinde borsa işlevini kaybettiğini anlatıyor. Zincir marketler ve grossların piyasayı ele geçirdiğini öne süren temsilciler, şu an satılan sebze meyvenin sadece %30’nun hallerden geçtiğini ifade ediyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’de 2024 yılında meyve sebze hallerine gelen ürün miktarı yüzde 30’a yakın düştü. Hallerin artık garanti satış ve fiyatın belirlenmesinde borsa işlevini kaybettiğini belirten sektörün önde gelen isimleri, şu an ayrıca Türkiye’de satılan meyve-sebzenin ancak üçte birinin hallerden geçtiğine dikkat çekti.
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, tahminlerine göre ürün miktarında yüzde 30 azalma olduğunu söylerken ellerinde net bir verinin olmadığını da ifade ederek “Hale ürün gönderme azalıyor, çünkü halde satış garantisi kalmıyor. Zaten zincir marketler hal dışından getiriyor. Böyle olunca hale mal gönderen üretici ve tüccar satış konusunda tereddüt ediyor ve fiyatın doğruluğundan tereddüt ediyor. Bunda zincir ve uluslararası marketlerin etkisi çok büyük. Halcinin yaptığı işi tedarikçiler yapmaya başladı” dedi.
Pazarcı 1,5 ton satarken bugün 300 kiloya düştü
Tedarikçi ile hal arasında fiyat farkına dair bir tespitlerinin olmadığını belirten Tavşan, zincir marketlerin fiyata çok bakmadığını, istedikleri tek şeyin ürünün devamlı almak ve aynı ürünü sürekli bulmaktan geçtiğini aktardı. Diğer yandan pazarcıların da bitme noktasına geldiğini ve pazarın tabi oluşumunun ortadan kalktığını ileten Tavşan, eskiden pazarcılar 1,5 ton ürün alıp satarken, bugün 300 kilo satabildiklerini aktardı.
Hal yasasına da değinen Tavşan, “Yasayla fiyatlar düzenlenmez. Fiyat sorunu planlamayla ilgili bir şey. Fiyatların makul olması için üreticiden tedarik zincirindeki maliyetlere kadar süreçleri gözden geçirmek lazım. İkincisi ise en önemlisi temel ürünlerde planlamaya gidilmeli. Şu anda sadece patates ve soğanda planlama yapılıyor. Bu yıl olumlu sonuçlanırsa eğer bu diğer ürünlere de yansıyabilir” açıklamasını yaptı.
Haller yüksek fiyatlara karşı rekabet ortamı oluşturuyor
Halcilerin tamamen üreticinin temsilcisi olduğunu aktaran İstanbul Halciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Numan Dayan, üreticilerin ürün gönderdikleri zaman ÇKS kayıt sistemi ve Hal Kayıt Sistemi’ne bildirim yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti: “Bildirim yapmadan hallere de ürün gönderemezler.
Biz ise bütün masraflarımız içinde yüzde 8 komisyon karşılığında ürünleri satarız. Hal içi tüccarlar ise herhangi bir üretim bölgesinden istedikleri yerden istedikleri fiyata ürünü alıp getirirler. Halde de istedikleri fiyata satarlar. Örneğin üretici malını bana gönderdi ve ben domatesi 10 lira, yan taraftaki de tüccar ise parasıyla 15 liradan aldı getirdi. Siz de alıcısınız ve 10 liralık ürün dururken, 15 liralık ürünü almasınız.
Burada da muazzam bir rekabet ortamı oluşturulmuş ve yüksek fiyatlar ortaya çıkmasın diye. Fakat bugün meyve sebzeyi bundan daha ucuza kimse fazla bir şey beklemesin. En çok ekilmesine rağmen artık patates, soğanı bile 10 liradan alamasınız. Geri kalan zaten öbür ürünleri bölgeden bedava alsanız o da her ürünün 10 lira artık masrafı var. 2012’de çıkan yasa belki de ilaç sektöründen sonra en iyi izlenebilen bir sistem, kontrol mekanizmaları doğru çalışırsa çok iyi izleniyoruz.”
“Üretici istediği yerde satabiliyor, ucuzlamadı”
Türkiye'deki hallerin durumu iyi olmadığını ifade eden Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan, sektöre yön verebilmek için Türkiye'deki halleri dizayn edilmesi gerektiğini söyledi. Akçan, “Eskiden faturasız mal satamıyorduk. Şu an istediğin gibi bildirim diye bir sistem var. 30 liraya aldığın domatesi 10 lira gösterebiliyor. Bugün üretici istediği yerde mal satabiliyor, 10 yıldır sebze ucuzlayamadı” dedi. Tüketicilerin artık ucuz meyve sebze tüketmeyeceğini kabullenmesi gerektiğini dile getiren Akçan, “Bu yıl 30 liraya pahalı dediğimiz domatesi seneye parayla bulamayız.
Çünkü üretim maliyeti ve iş gücü inanılmaz arttı. Geçen yıl serada işçi yevmiyesi 500-600 liraydı. Bu yıl 1000 -1200 lira. Tohum, fidan, gübre maliyeti çok yüksek. Antalya Hal Müdürlüğü’nden aldığım verilere göre 2024’ün ocak-kasım döneminde yüzde 45 azalma var. Öte yandan, hal esnafı şu anda para dönmüyor. Faiz yüksek olduğu için üretici getirdiği ürünün parasını hemen istiyor. Aldığı gibi bankaya koşuyor ve faize yatırıyor. Tüccar da üç ayda ödeyeceği çekini dört aylık kesmek istiyor” diye konuştu.
Ürün tarlada bedava olsa 15-20 lira masraf ediliyor
Şu an mevcut olan yasanın hallerin kontrol altına alınacağını ve fonksiyonun daha çok artacağı denilmesine rağmen her yıl daha çok hal dışında kayıt dışı ürünün satıldığına dikkat çeken Anadolu Yakası Meyve Sebze ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Yılmaz, “Hallere gelen ürün miktar bazında yüzde 30 azaldı. Zaten az geliyordu, son birkaç aydır daha da azaldı.
Dolayısıyla hallerin en büyük sorunu şu anda bu. Maliyetlerden dolayı üretimde 10 liraya alınan bir ürünü hale göndermek için 15-20 lira masraf ediliyor. Haldeki müşteri sayısında da giderek bir azalma yaşanıyor. Maalesef hal yapması gerekeni işlevi yapamıyor ve piyasadaki gerçek fonksiyonu yerine getiremiyor. Zincir marketler, pazarcılar ve hatta kendi ihtiyacı için oteller ürün getirebiliyor. Dolayısıyla hallerin fonksiyonu her geçen gün azalıyor” açıklamasında bulundu.
“Şu an sebze ve meyvelerin hakimiyeti zincir marketlerde”
İzmir halinde son bir ayda işlerin yavaşladığını ve fiyatlarda da gerileme yaşandığını kaydeden İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Orhan Doğan, “İnsanların alım gücü düştüğü için temel ürünlere yöneliyor. Sebze ve meyve ikinci planda kalıyor ve tüketemiyor. Tüketimde yüzde 30 bir azalma var gibi görünüyor. Diğer yandan, ürün fiyatları yasayla düşmez, bu arz taleple alakalı. Daha önce marketlerin direkt üreticiden ürün alma imkanı yoktu, marketler için yasal düzenleme getirildi. Düzenlemeye rağmen fiyatlarda hiçbir faydası olmadı. Ama maalesef hal dışında satılan sebze meyvenin de vebali halciye kesiliyor” dedi.
Adana’da 25-30 tane korsan hal oluştu
Adana Kabzımallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan ise ‘korsan hal’ler oluşmaya başladığını anlattı. Adana Sebze Hali'ne denetime Maliye’nin gelmesinden ardından hale ortalama günlük 3 bin ton ürün gelirken şimdi miktarın 1.000 tona düştüğünü söyledi. Doğan şöyle anlattı: “Maliye bizi denetlerken, hal dışında 25-30 yerde korsan satış noktaları oluştu. Korsan satış daha önce de vardı ama şu an patlama yaşandı. 15 liraya sattığımız mandalinanın fiyatı 10-12 TL'ye düştü. Kayıt dışı noktalarda ise 20 liraya satılıyor.
Maliyeciler yanlış yerde duruyorlar. Pazarcı, manavcı ve marketçiler bizlere ‘sizde korsanlaşın, bize mandalinayı 12 liraya değil, 14’e satın’ diyorlar Eğer biz 14 liradan götürüp verirsek vergi, KDV ve stopaj ödemeyeceğiz. 2024’te bizim hale gelen ürün miktarında düşüş yüzde 30’un üzerinde. Hal yasası çıkıyor ama yasayı kullanacak olanlar bizleriz, o yasanın yapıldığı masada yokuz. Yasayla da fiyatlar düşmez. Hal dışı tüccar ne zaman çıktı ise bu sorunlarımız çoğaldı.”