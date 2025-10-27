Hanehalkı enflasyon beklentisi ekimde yükseldi: Ortalama beklenti yüzde 61’e çıktı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) “Hanehalkı Enflasyon Beklentileri: Ekim 2025” araştırması yayımlandı.

Rapora göre, ortalama enflasyon beklentisi ekim ayında yüzde 61 olarak ölçüldü. Bu oran, bir önceki aya kıyasla 6,9 puanlık artışa işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 26,5’i enflasyonun yüzde 41-60 aralığında olacağını öngörürken, enflasyonun mevcut seviyeden (%33,3) düşük olacağını bekleyenlerin oranı yüzde 26,7’ye çıktı.

Cinsiyet farkı belirginleşti

Araştırma, kadınların enflasyon beklentisinin erkeklerden daha yüksek olduğunu da ortaya koydu. Ekim ayında erkeklerin ortalama beklentisi yüzde 57,7, kadınlarınki ise yüzde 67 olarak belirlendi. Bir önceki aya göre erkeklerde 3,3 puanlık, kadınlarda ise 13,3 puanlık artış yaşandı.

Gençlerde daha yüksek beklenti

Yaş gruplarına göre bakıldığında, en yüksek enflasyon beklentisi 25-34 yaş grubunda (%65,4) ölçülürken, en düşük beklenti 35-44 yaş grubunda (%58,9) gerçekleşti. Tüm yaş gruplarında bir önceki aya göre artış gözlendi; en güçlü yükseliş ise 25-34 yaş grubunda (14,2 puan) kaydedildi.

İş arayanlarda sert yükseliş

İş durumuna göre dağılımda, işsiz ve iş arayanların enflasyon beklentisinde 15,2 puanlık belirgin bir artış yaşandı.

Güncel verilere göre enflasyon beklentisi:

* Öğrencilerde yüzde 68,2

* İşsiz ve iş arayanlarda yüzde 65,7

* Emekli ve çalışmayanlarda yüzde 63,2

* Özel sektör çalışanlarında yüzde 59,4

* Kendi hesabına çalışanlarda yüzde 58,4

* Devlet memurlarında yüzde 57,5

* Günlük/yevmiyeli çalışanlarda yüzde 52 olarak ölçüldü.