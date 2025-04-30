HangiKredi: Konut kredisi kullanımı düştü, toplam hacim arttı

Finansal karşılaştırma platformu HangiKredi, 2025’in ilk çeyreğine dair analizlerini paylaştı.

Verilere göre, Türkiye’de toplam kredi hacmi 15,9 trilyon TL’den 17,6 trilyon TL’ye çıkarak yüzde 10,5 büyüdü. Aynı dönemde ihtiyaç kredilerinde 125 milyar TL'lik artış yaşanırken, yüzde 8,8 oranında büyüme kaydedildi.

Konut kredilerinde adet bazlı yüzde 22’lik düşüşe rağmen, hacimsel olarak yüzde 7,2’lik artış görüldü. Bu durumun konut fiyatlarındaki artışla bağlantılı olduğu belirtildi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 12,3 oranında hacim düşüşü yaşandı.

Kredi büyümesine paralel olarak mevduat hesapları da güç kazandı. 2025’in ilk çeyreğinde toplam mevduat hacmi yüzde 11,2 artarak 21,1 trilyon TL’ye ulaştı.

TCMB'nin 2024 sonunda başlattığı faiz indirimleriyle birlikte, ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 2,99 seviyelerine, konut kredilerinde ise yüzde 2,80’in altına geriledi. 3 aylık vadeli mevduat faizleri ise ortalama yüzde 53,6 seviyelerinde seyretti.