Hazine alacakları 28,4 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 28,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 283 milyon lira tahsil edildi.