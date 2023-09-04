Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında kredi kefalet limitleri artırıldı

Resmi Gazete'nin 3 Eylül tarihli sayısında yayımlanan kredi garanti kurumlarına sağlanan hazine desteğine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda azami kefalet limitleri; KOBİ vasfını haiz yararlanıcılar için 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye, KOBİ dışı yararlanıcılar için 350 milyon TL'den 500 milyon TL'ye yükseltildi.

Kararla ayrıca, Mayıs ayında yayımlanan, işletmelerin KOBİ vasfını taşıyabilmesi için gereken yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço tutarı mikro işletmeler için 10 milyon TL'ye, küçük işletmeler için 100 milyon TL'ye, orta büyüklükteki işletmeler için 500 milyon TL'ye çıkaran karara uyum amaçlı düzenleme yapıldı.

Karara eklenen geçici maddeyle söz konusu yönetmelik öncesi KOBİ tanımı dışında kalan ancak düzenleme ile KOBİ tanımına dahil olan işletmelere, 31 Aralık'a kadar, bu karar doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilme imkanı getirildi.