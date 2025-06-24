Hazine dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için yetki verdi

Hazine, uluslararası sermaye piyasalarında Eylül 2030 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Eylül 2030 vadeli Dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House and Standard Chartered’a yetki verildi.