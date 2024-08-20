Hazine, iki ihaleyle 16,9 milyar TL borçlandı

Hazine, 7 yıl (2.429 gün) vadeli değişken faizli ve 9 yıl (3.332 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Değişken faizli tahvil ihalesinde net satış 4 milyar 257,4 milyon TL olurken, satışların nominal tutarı 4 milyar 275 milyon TL olarak gerçekleşti. İşlemciler ihalede 10 milyar 650 milyon TL teklif sundu.

İhalede dönemsel bileşik faiz en düşük %23,36, ortalama %23,53, en yüksek %23,53 seviyesinde oluştu.

Tahvilin minimum fiyatı 99.234 TL, ortalama fiyatı 99.587 TL olarak gerçekleşti.



Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda bir kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi 16 Nisan 2031.

Sabit kuponlu

Toplam 32 milyar 495,5 milyon TL teklifin geldiği sabit kuponlu tahvil ihalesinde net satış 4 milyar 142,5 milyon TL, satışların nominal tutarı 3 milyar 855 milyon TL oldu.

İhalede bileşik faiz en düşük %28,38, ortalama %28,68, en yüksek %28,69 olarak gerçekleşti. Basit faiz ortalama %26,88 seviyesinde geldi.

İhalede minimum 106.598 TL, ortalama 106.629 TL fiyat oluştu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen 6 ayda kupon ödemeli tahvilin itfa tarihi 5 Ekim 2033.