Hazine, iki ihaleyle 60,81 milyar TL borçlandı

Hazine tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 34 milyar 378,6 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 26 milyar 430 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış 60 milyar 808,6 milyon TL'ye ulaştı.

İhalelerde, 2 yıl (686 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ile 4 yıl (1.456 gün) vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ihracı gerçekleştirildi.

Sabit kuponlu tahvilde güçlü talep

Sabit kuponlu tahvil ihalesine 61 milyar 2 milyon TL teklif geldi. Net satış 33 milyar 662,6 milyon TL, nominal satış tutarı ise 31 milyar 925 milyon TL oldu. İhalede basit faiz ortalama yüzde 40,16, bileşik faiz ise ortalama yüzde 44,19 olarak gerçekleşti.

Tahvilin fiyatı minimum 105.305 TL, ortalama 105.443 TL seviyesinde oluştu. Söz konusu kağıdın valörü 18 Haziran 2025, geri ödeme tarihi ise 5 Mayıs 2027 olarak belirlendi.

TÜFE’ye endeksli tahvilde sınırlı satış

TÜFE’ye endeksli tahvil ihalesine 5 milyar 273 milyon TL teklif gelirken, net satış 716 milyon TL, nominal satış tutarı ise 750 milyon TL oldu.

İhalede ortalama reel basit faiz oranı yüzde 5,79, reel bileşik faiz ise ortalama yüzde 5,87 seviyesinde gerçekleşti. Ortalama fiyat 95.467 TL olarak oluştu. İlk kez piyasaya sunulan tahvilin valörü 18 Haziran 2025, geri ödeme tarihi ise 13 Haziran 2029 olacak.