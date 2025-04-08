Hazine ve Maliye Bakanlığı 22,1 milyar TL'lik kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuruya yer verildi.

Buna göre, 22 milyar 60 milyon 437 bin lira tutarında 9 Nisan 2025 valörlü, 7 Nisan 2027 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.