Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türkiye'nin brüt dış borç stoku 525,8 milyar TL oldu

Türkiye'nin 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stoku 525,8 milyar dolar, net dış borç stoku 265,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, stokun milli gelire oranı yüzde 41,7 olarak belirlendi.

Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” 265,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 21,1 oldu.

“AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku”, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 10 trilyon 22 milyar TL olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 25,6 oldu. Aynı tarihte, “Kamu Net Borç Stoku” ise 6 trilyon 706 milyar TL olarak hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 17,1 olarak açıklandı.

Hazine garantili dış borç stoku, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla 17,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.