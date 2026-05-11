Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın üç ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın TLREF’e endeksli devlet tahvili ile dolar cinsi tahvil ve kira sertifikası için üç ayrı ihale gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarınki ilk ihalede, 4 yıl (1337 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Üçüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.